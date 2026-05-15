Milano 15:46
49.017 -2,06%
Nasdaq 15:46
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Dow Jones 15:46
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Londra 15:46
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Francoforte 15:46
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Produzione industriale USA (MoM) in aprile

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Produzione industriale USA (MoM) in aprile
USA, Produzione industriale in aprile su base mensile (MoM) +0,7%, in aumento rispetto al precedente -0,3% (la previsione era +0,3%).
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