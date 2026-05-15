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/ Produzione industriale USA (MoM) in aprile
Produzione industriale USA (MoM) in aprile
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15 maggio 2026 - 15.20
USA,
Produzione industriale in aprile su base mensile (MoM) +0,7%
, in aumento rispetto al precedente -0,3% (la previsione era +0,3%).
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