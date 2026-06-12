SACE e Qatar Development Bank: accordo di riassicurazione per promozione export

(Teleborsa) - SACE, Export Credit Agency italiana direttamente partecipata dal MEF, ha siglato un accordo di riassicurazione con Qatar Development Bank (QDB) finalizzato a supportare di operazioni di export credit che riguardano fornitori italiani e qatarioti.



L’intesa, siglata in occasione di TXF Global 2026, consentirà alle due agenzie di collaborare su progetti di comune interesse, aprendo nuove opportunità per le imprese italiane e qatariote in Paesi terzi. La partecipazione di QDB avverrà in linea con i principi della finanza islamica (Sharia-compliant).



L’accordo rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle relazioni tra Italia e Qatar e conferma l’impegno condiviso di SACE e QDB nel sostenere la crescita delle imprese e favorire lo sviluppo degli scambi commerciali internazionali attraverso soluzioni dedicate di assicurazione e condivisione del rischio.



“Insieme a Qatar Development Bank mettiamo in campo un quadro di collaborazione concreto per sostenere operazioni di export nei mercati terzi che coinvolgono contenuto italiano e qatariota. Questa intesa contribuirà ad aprire nuove opportunità per le imprese di entrambi i Paesi, facilitandone l’accesso a progetti internazionali e rafforzandone il ruolo nelle catene globali del valore", ha dichiarato Mario Melillo, Chief Network Officer di SACE.



"Questo accordo testimonia il crescente dinamismo e la solidità delle relazioni tra Italia e Qatar. La partnership contribuirà ad aprire nuove opportunità sui mercati internazionali per entrambi i Paesi e rappresenterà un volano strategico per una crescita trainata dall’export", ha dichiarato Paolo Toschi, Ambasciatore d’Italia presso lo Stato del Qatar.



Partnership di questa natura assumono un’importanza crescente in un contesto in cui gli esportatori sono chiamati a competere in progetti internazionali di dimensione sempre maggiore. La collaborazione con SACE consente a QDB di rafforzare ulteriormente il supporto alle imprese esportatrici qatarine e di contribuire a un quadro di cooperazione in grado di sostenere le ambizioni di crescita sui mercati globali tanto degli esportatori qatarioti quanto di quelli italiani", ha dichiarato Khalid Abdullah Al-Mana, Vice President of Enterprise Development di Qatar Development Bank e Executive Director di Qatar Exports.

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