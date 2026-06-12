Sciuker Frames: tuttora in corso interlocuzioni, procedura di CNC finirà il 3 agosto

(Teleborsa) - Sciuker Frames , gruppo sospeso su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha reso noto che, nell'ambito del prosieguo della procedura di CNC, successivamente alla cessazione in data 8 aprile 2026 delle misure di CCII, sono tuttora in corso le interlocuzioni con gli stakeholder interessati dalla manovra finanziaria.



"Il confronto prosegue in modo costante e costruttivo, con l'obiettivo di individuare soluzioni condivise al fine di definire un percorso che garantisca stabilità, continuità aziendale per la società e valorizzazione nel medio lungo periodo per tutti gli stakeholder", si legge in una nota. La società precisa che la procedura di composizione negoziata della crisi avrà termine il 3 agosto 2026.

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