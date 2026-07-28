Saipem, extra costi in Medioriente pesano su guidance. Puliti: recupero nel 2027

Il titolo perde circa il 7% affossato dai timori per la redditività.

(Teleborsa) - Nonostante le tensioni in Medio Oriente, Saipem ha registrato una forte esecuzione dei propri progetti nella regione, ma i costi legati al conflitto hanno pesato sulla redditività del trimestre. "Nonostante il conflitto, abbiamo registrato un forte progresso in tutti i nostri progetti registrando 1,2 miliardi di ricavi in Medio Oriente. L'esecuzione dei progetti è stata robusta ma abbiamo avuto 70 milioni di extra costi a causa del conflitto. Questo ha impattato la nostra profittabilità", ha spiegato il CEO Alessandro Puliti nella call con gli analisti sui risultati del semestre. "L'Ebitda adjusted nel secondo trimestre è stato di 402 milioni di euro. Senza gli extra costi sarebbe stato il secondo più alto Ebitda dal 2022."



Sul tema del rimborso da parte dei clienti, Puliti ha spiegato che il processo "richiederà tempo. Alcuni clienti ci hanno già dato indicazioni positive di volerlo fare. Ma basandoci sull'esperienza passata come ad esempio il Covid e gli extra costi che abbiamo sostenuto allora, ci fu una compensazione parziale, ma è un processo che può richiedere sei o sette mesi. Quindi, molto probabilmente il recupero degli extra costi avverrà nel 2027 piuttosto che nel 2026". Il CEO ha inoltre avvertito che "possibili extra costi ci saranno anche nel secondo semestre del 2026. Quindi la possibilità di recuperarli è reale ma ci sarà un disallineamento nei tempi rispetto alla nostra contabilità".



Sui progressi logistici, il management ha rivendicato risultati concreti: "Siamo riusciti, entro l'inizio di luglio, ad avere tre transiti molto importanti. Abbiamo avuto tre consegne importanti in ingresso per progetti in Qatar che stanno permettendo di fare progressi concreti in quei progetti". "Siamo riusciti anche ad avere un attraversamento in uscita per consegne dal Medio Oriente all'Estremo Oriente", ha aggiunto. Per il secondo semestre sono previste "10 consegne in ingresso, alcune di nuovo per il progetto Comp Two in Qatar", con una situazione attesa "simile a quella del primo semestre, con alcune finestre in cui possiamo attraversare in sicurezza, ma potenzialmente associate a tempi di attesa". "Chiaramente, ogni tempo di attesa genera anche extra costi di nolo per la nave, e la situazione si riflette anche sui premi assicurativi", ha aggiunto.



Alla domanda se i maggiori costi di rimorchiatori, logistica e assicurazione possano deprimere in modo permanente la redditività dei lavori nel Golfo, il management si è mostrato ottimista: "Non c'è motivo per cui i costi non debbano tornare a quel livello non appena la situazione si normalizza". "Direi che questo è un effetto localizzato che dovrebbe arrivare a conclusione", ha dichiarato Puliti.

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