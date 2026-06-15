Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 12/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 giugno
Effervescente il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'1,97%.
Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 51.987. Rischio di discesa fino a 50.519 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 53.455.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)