Gruppo FS, il CdA nomina Strisciuglio AD e direttore generale

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane, riunitosi oggi sotto la presidenza di Tommaso Tanzilli, ha nominato Gianpiero Strisciuglio Amministratore Delegato, attribuendogli anche la carica di Direttore Generale.



Al nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale sono conferiti deleghe e poteri in continuità con quelli del precedente management. Al Presidente sono confermate le deleghe di controllo interno e rappresentanza istituzionale.



Il nuovo CdA, si legge in una nota, riunitosi per la prima volta dopo la nomina da parte dell’Assemblea degli azionisti di oggi, è composto anche da Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzot, Loredana Ricciotti e Daniela Rota.









Condividi

```