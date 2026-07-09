Revolut, Dina Siena nominata vice per l'Italia. Nicola Vicino guida il Sud Europa

(Teleborsa) - Con oltre 5 milioni di clienti in Italia e la propria filiale bancaria locale ormai pienamente operativa, Revolut rafforza il proprio team per sostenere la prossima fase di crescita in uno dei suoi mercati europei più importanti e nell'intera area del Sud Europa. Revolut ha annunciato oggi la nomina di Dina Siena a Vice Direttore Generale di Revolut Bank Italia, dove lavorerà al fianco di Nicola Vicino, Direttore Generale della filiale italiana. Allo stesso tempo, Nicola Vicino è stato nominato Direttore Generale per le filiali del Sud Europa, che comprendono Italia, Spagna, Portogallo e Grecia.



Dopo aver ricoperto il ruolo di Vice Direttore Generale da gennaio 2026, guidando al contempo la strategia e le operazioni in Italia dalla fine del 2023, Dina Siena ha svolto un ruolo centrale nella crescita di Revolut nel mercato italiano. Prima di entrare in Revolut, era responsabile della strategia e della raccolta di capitali presso la fintech Credimi. In precedenza, ha ricoperto ruoli in investment banking presso J.P. Morgan e UBS a Londra, specializzandosi nei mercati finanziari globali.



"Negli ultimi anni abbiamo costruito un forte slancio in Italia, unendo prodotti innovativi a un approccio sempre più locale - ha dichiarato Dina Siena, Vice Direttore Generale, Revolut Bank Italia - Mentre continuiamo a crescere, la nostra priorità resta la stessa: offrire prodotti che rispondano alle esigenze dei clienti italiani, lavorando a stretto contatto con i regolatori e continuando a rafforzare la nostra presenza sul territorio".



"Stiamo vivendo una fase entusiasmante per il Sud Europa: contiamo ormai circa 15 milioni di clienti nei nostri mercati, e diverse delle nostre attività stanno entrando in una nuova fase di maturità e crescita locale - ha dichiarato Nicola Vicino, Direttore Generale Italia e Sud Europa, Revolut Bank - Il mio obiettivo sarà rafforzare la collaborazione a livello regionale, sostenere i nostri team di leadership locali e contribuire a portare le nostre migliori soluzioni da un mercato ai clienti di tutto il Sud Europa".

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