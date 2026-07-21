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El.En, si chiude definitivamente il rapporto di lavoro con il direttore generale Salvadeo, non previsto al momento un sostituto

Finanza
El.En, si chiude definitivamente il rapporto di lavoro con il direttore generale Salvadeo, non previsto al momento un sostituto
(Teleborsa) - El.En. rende noto che oggi si è definitivamente concluso il rapporto di lavoro con il direttore generale Paolo Salvadeo, a seguito delle dimissioni presentate da quest'ultimo il 30 aprile scorso.

La società conferma che, allo stato, non è prevista la nomina di un sostituto per tale ruolo.

Il coordinamento ultimo delle funzioni interessate resterà affidato al presidente e al consigliere delegato, avvalendosi delle competenze già presenti nella struttura manageriale.

La società comunicherà tempestivamente al mercato eventuali successive diverse determinazioni del consiglio di amministrazione.
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