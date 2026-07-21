El.En, si chiude definitivamente il rapporto di lavoro con il direttore generale Salvadeo, non previsto al momento un sostituto

(Teleborsa) - El.En. rende noto che oggi si è definitivamente concluso il rapporto di lavoro con il direttore generale Paolo Salvadeo, a seguito delle dimissioni presentate da quest'ultimo il 30 aprile scorso.



La società conferma che, allo stato, non è prevista la nomina di un sostituto per tale ruolo.



Il coordinamento ultimo delle funzioni interessate resterà affidato al presidente e al consigliere delegato, avvalendosi delle competenze già presenti nella struttura manageriale.



La società comunicherà tempestivamente al mercato eventuali successive diverse determinazioni del consiglio di amministrazione.

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