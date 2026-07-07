Milano 16:38
52.617 -0,65%
Nasdaq 16:38
29.034 -2,24%
Dow Jones 16:38
52.935 -0,23%
Londra 16:38
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Francoforte 16:39
25.496 -1,25%

Londra: calo per Anglo American

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Anglo American
Retrocede la società mineraria, con un ribasso del 2,83%.
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