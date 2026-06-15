Fondazione con il Sud e UniCredit lanciano "Fare comunità insieme" contro spopolamento nel Mezzogiorno

(Teleborsa) - Fondazione con il Sud, con il supporto di UniCredit attraverso il Fondo Carta Etica, ha avviato il progetto "Fare comunità insieme" per rafforzare il percorso di coprogettazione nei quattro territori selezionati nell'ambito del bando "Riabitare il Sud", finalizzato a contrastare lo spopolamento attraverso interventi di rigenerazione demografica e rilancio delle comunità locali.



Tra le 57 candidature ricevute sono state scelte quattro aree: le Alte Madonie, in provincia di Palermo, con 7 comuni (Petralia Soprana, Gangi, Polizzi Generosa, Petralia Sottana, Blufi, Geraci Siculo e Castellana Sicula) per oltre 19mila abitanti; una porzione della Locride, in provincia di Reggio Calabria, con 3 comuni (Camini, Stignano e Caulonia) per oltre 8mila abitanti; un'area del Cilento, in provincia di Salerno, con 4 comuni (Ceraso, Ascea, Novi Velia, San Mauro La Bruca) per quasi 11mila abitanti; e un'area del Sannio, in provincia di Benevento, con 10 comuni (Baselice, Foiano di Val Fortore, Molinara, San Marco dei Cavoti, Pesco Sannita, Pietrelcina, Fragneto L'Abate, Campolattaro, Morcone, Sassinoro) per oltre 19mila abitanti.



Grazie al sostegno di UniCredit, la Fondazione attiverà un programma di accompagnamento specialistico per i quattro enti del terzo settore coinvolti nella definizione dei progetti esecutivi, con servizi di consulenza mirati sui bisogni specifici dei territori.



"Per affrontare sfide complesse come lo spopolamento e le sue cause è necessario costruire alleanze solide, capaci di mettere a sistema competenze, risorse e visioni – ha dichiarato il direttore generale della Fondazione con il Sud, Marco Imperiale –. La collaborazione con UniCredit va in questa direzione e rafforza un percorso che punta a valorizzare il protagonismo delle comunità locali, accompagnandole nella definizione di interventi concreti e sostenibili. Crediamo che i risultati più significativi nascano proprio dalla capacità di lavorare insieme, creando le condizioni affinché le idee possano trasformarsi in opportunità di sviluppo durature e generare un impatto reale sulla qualità della vita delle persone e sul futuro dei territori del Sud. In questa fase di coprogettazione stiamo sostenendo i territori selezionati affinché possano costruire strategie integrate e interventi capaci di rispondere ai bisogni specifici delle comunità. Le aree interne del Mezzogiorno custodiscono energie, competenze e patrimoni che meritano di essere valorizzati: il nostro impegno è contribuire a creare le condizioni perché queste risorse possano tradursi in nuove opportunità di crescita, educazione, lavoro e inclusione sociale. Investire nella capacità delle comunità di immaginare e realizzare il proprio futuro significa rafforzare la coesione territoriale e favorire processi di sviluppo che possano generare benefici duraturi nel tempo".



"UniCredit è al fianco dei territori, soprattutto dove le fragilità sono più profonde, sostenendo chi con spirito di iniziativa intende realizzare interventi di sviluppo delle comunità locali. Per questo, abbiamo scelto di sostenere il progetto 'Fare comunità insieme' grazie al Fondo Carta Etica di UniCredit, che rappresenta espressione concreta dell’impegno della banca verso persone e territori. Crediamo che il futuro del nostro paese passi dalla capacità di fare rete tra istituzioni, Terzo Settore e cittadini, trasformando idee e strategie in progetti concreti, capaci di valorizzare il capitale umano e generare nuove opportunità di lavoro. Per questo, siamo orgogliosi di contribuire a iniziative che promuovono inclusione, coesione sociale e crescita duratura per le nostre comunità ed in particolare per tutto il Sud Italia", ha dichiarato Annalisa Areni, Head of Clients Strategies di UniCredit.

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