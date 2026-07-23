Unicredit, in assemblea a settembre proposta emissione bond perpetui per 5 miliardi di dollari

(Teleborsa) - All'assemblea straordinaria dei soci di UniCredit convocata per il 21 settembre verrà proposto di attribuire al Cda la facoltà, da esercitarsi entro il termine di 5 anni, di emettere prestiti obbligazionari convertendi in azioni ordinarie UniCredit (Perpetual Contingent Convertible Additional Tier 1 Notes) denominati in dollari per un controvalore massimo di 5 miliardi, destinati ad investitori istituzionali e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione.



La banca, si legge, intende qualificare tali strumenti come Additional Tier 1 (AT1) in modo che concorrano, insieme ad altri strumenti, al soddisfacimento dei requisiti patrimoniali applicabili a UniCredit o al gruppo.



Verrà poi proposto all'assemblea "di attribuire al cda il potere, da esercitarsi, a discrezione del cda, entro il 31 dicembre 2027, di aumentare il capitale sociale, in una o più tranche e in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di un numero massimo di 10.603.000 nuove azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione, da liberarsi mediante compensazione con i crediti derivanti da taluni contratti di Total Return Swap. La delega attribuirà al Cda una facoltà - e non un obbligo - di eseguire l'aumento di capitale riservato. Il Consiglio manterrà piena discrezionalità in merito all'eventuale esercizio della delega, in tutto o in parte, sulla base delle circostanze prevalenti al momento rilevante".

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