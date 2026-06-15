Generalfinance rafforza management con Matteo Bigarelli e Fabrizio Negri

(Teleborsa) - Generalfinance , intermediario finanziario specializzato nel factoring quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato l'ingresso di due nuovi manager, Matteo Bigarelli nel ruolo di Chief Business Development Officer - con responsabilità sullo sviluppo delle attività di factoring dedicate alle aziende "Special Situation" in Italia e all'estero - e Fabrizio Negri nel ruolo di Chief Digital Finance Officer, con responsabilità di coordinamento di una nuova area dedicata allo sviluppo delle attività di Asset-Based Finance nel segmento performing.



Matteo Bigarelli porta in Generalfinance una notevole esperienza maturata nel settore bancario e finanziario, con incarichi di crescente responsabilità all'interno del Gruppo BPER . Nel corso della sua carriera ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di Direttore Generale di BPER Factor e di Banca Carige, guidando importanti processi di sviluppo commerciale, riorganizzazione aziendale e integrazione. In precedenza, come Chief Strategy Officer del Gruppo BPER Banca, ha coordinato le attività di corporate development, innovazione e operazioni straordinarie, contribuendo ad alcune delle più rilevanti operazioni di M&A del settore bancario italiano.



Fabrizio Negri vanta oltre venticinque anni di esperienza nei servizi finanziari, maturata in primarie realtà nazionali e internazionali nei settori del credito, della finanza strutturata, dei mercati dei capitali e del digital lending. Prima di entrare in Generalfinance ha ricoperto il ruolo di Chief Executive Officer di Cerved Rating Agency, guidandone il percorso di crescita e consolidamento. In precedenza, come Head of Digital Lending del Gruppo Cerved, ha ideato e lanciato una piattaforma proprietaria per il finanziamento dei crediti commerciali. Nel corso della sua carriera ha inoltre maturato significative esperienze in HSBC , Crédit Agricole CIB e Intesa Sanpaolo , sviluppando competenze trasversali nella gestione di progetti complessi, nella digitalizzazione dei processi finanziari e nell'utilizzo strategico dei dati.



"Accogliamo con grande entusiasmo Matteo Bigarelli e Fabrizio Negri nel management team di Generalfinance - ha commentato l'AD Massimo Gianolli - Le loro competenze e il loro percorso professionale rappresentano un importante valore aggiunto per la Società in una fase di ulteriore crescita e consolidamento nazionale ed internazionale. Le nuove nomine rafforzano il nostro obiettivo di realizzare i progetti del Piano Industriale, sostenendo lo sviluppo del business e l'evoluzione delle iniziative strategiche già in corso, con un approccio orientato all'efficienza, alla qualità dell'esecuzione e alla creazione di valore per tutti gli stakeholder".



(Foto: © rawpixel)

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