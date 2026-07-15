"Buy" per HSBC Holdings
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Grande giornata per la società di servizi bancari e finanziari, tra i componenti del FTSE 100, che mette a segno un rialzo dell'1,92%.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 14,9 sterline, con stop loss fissato a livello 13,95 pounds, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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