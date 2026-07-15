Milano 10:43
52.661 -0,38%
Nasdaq 14-lug
29.586 0,00%
Dow Jones 14-lug
52.508 +0,02%
Londra 10:43
10.510 -0,18%
Francoforte 10:43
25.000 -0,58%

"Buy" per HSBC Holdings

Finanza
"Buy" per HSBC Holdings
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Grande giornata per la società di servizi bancari e finanziari, tra i componenti del FTSE 100, che mette a segno un rialzo dell'1,92%.


Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 14,9 sterline, con stop loss fissato a livello 13,95 pounds, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```