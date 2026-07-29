Generalfinance crolla in Borsa dopo utile del secondo trimestre sotto le attese

(Teleborsa) - Seduta da dimenticare a Piazza Affari
per Generalfinance
, intermediario finanziario specializzato nel factoring quotato su Euronext STAR Milan, che è sospesa per eccesso di ribasso dopo aver battuto prezzo a quota 23 euro per azione nelle prime contrattazioni, in ribasso del 13,9% rispetto alla chiusura di ieri.
Generalfinance ha chiuso
il secondo trimestre
2026 con un utile netto in calo del 35% su base annua
, attestandosi a 4,5 milioni di euro, il 23% in meno rispetto alle previsioni di Kepler Cheuvreux
a causa della minore generazione di redditività. Infatti, nonostante il turnover cumulato sia cresciuto del 9% su base annua, raggiungendo i 2 miliardi di euro nel primo semestre, i ricavi sono aumentati solo del 3,7% su base annua, attestandosi a 16,4 milioni di euro nel secondo trimestre (l'8,7% in meno rispetto alle previsioni), con le commissioni nette che hanno beneficiato della crescita commerciale, aumentando del 10% su base annua a 13 milioni di euro, mentre il margine di interesse netto (NII) è diminuito del 13% su base annua, scendendo a 3,4 milioni di euro a causa di un maggiore costo del finanziamento.
Nonostante la forte crescita dei volumi e la minore generazione di utili, la posizione patrimoniale è rimasta adeguata
, con un coefficiente CET1 del 13% e un coefficiente di copertura totale (TCR) del 17,9%.(Foto: © Kladej Voravongsuk / 123RF)