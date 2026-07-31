Generalfinance, l'azionista di controllo compra azioni dopo il crollo del 20% in tre sedute

(Teleborsa) - L'azionista di controllo
GGH - Gruppo General Holding ha acquistato oggi sul mercato 14.000 azioni
di Generalfinance
, intermediario finanziario specializzato nel factoring quotato su Euronext STAR Milan, per un controvalore complessivo pari a circa 300 mila euro.
L'incremento della partecipazione detenuta da GGH in Generalfinance - che avviene, tra l'altro, nel contesto del recente rafforzamento (+0,94% circa) della quota detenuta dalla holding personale di Massimo Gianolli (MGH - Massimo Gianolli Holding) in GGH, oggi pari all'84% circa del capitale - è motivato dagli attuali corsi di Borsa delle azioni Generalfinance che, per Massimo Gianolli e GGH, "non riflettono l'effettivo valore e le prospettive di lungo termine
della società".
Oggi il titolo ha chiuso a quota 21,20 euro per azione, in ribasso del 4,93%, dopo essere sceso fino a quota 20,80 euro. Se si sommano anche i cali delle due sedute precedenti, la perdita rispetto ai 26,7 euro della chiusura del 28 luglio è del 20,6%
. Le vendite sono state innescate dalla pubblicazione dei conti la sera del 28 luglio
, con Generalfinance che ha registrato un utile del secondo trimestre 2026 sotto le attese e ha abbassato la guidance per l'intero anno.