Londra: calo per BT Group
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che presenta una flessione del 2,77%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Le tendenza di medio periodo di BT Group si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 2,081 sterline. Supporto stimato a 2,012. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 2,15.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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