Londra: risultato positivo per Howdens
(Teleborsa) - Avanza il fornitore di cucine componibili, che guadagna bene, con una variazione del 2,37%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Howdens evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Howdens rispetto all'indice.
Tecnicamente, Howdens è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8,256 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,117. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,396.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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