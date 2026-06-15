Londra: risultato positivo per Howdens

(Teleborsa) - Avanza il fornitore di cucine componibili , che guadagna bene, con una variazione del 2,37%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Howdens evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Howdens rispetto all'indice.





Tecnicamente, Howdens è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8,256 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,117. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,396.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```