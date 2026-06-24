Londra: brillante l'andamento di Howdens

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di cucine componibili , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,38%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Howdens evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Howdens rispetto all'indice.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Howdens restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 8,252 sterline. Il supporto più immediato è stimato a 8,057. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 7,933, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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