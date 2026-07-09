Cellularline, verso un modello di impresa sempre più sostenibile e responsabile nell'ESG report 2025

(Teleborsa) - Nel 2025 Cellularline ha rafforzato il proprio approccio alla sostenibilità ambientale introducendo strumenti strutturati di misurazione dell’impatto, tra cui analisi di Life Cycle Assessment e la certificazione ISO 14067-SA per la Carbon Footprint di prodotto su due categorie.



E' quanto emerge dall'ESG Report pubblicato dalla società che ha utilizzato per la misurazione dell’impatto il Benefit Impact Assessment sviluppato da B Lab e strutturato su cinque aree chiave: Governance, People, Community, Environment, Customers. Il punteggio è salito da 88,5 nel 2024 a 90,3 nel 2025.



A partire dal 2026 - riporta una nota - il gruppo adotterà un framework integrato di valutazione dell’impatto basato sui KPI definiti nella Relazione d’Impatto e nel Master Plan di sostenibilità, con l’obiettivo di rendere ancora più strutturato il monitoraggio delle performance e del valore generato per gli stakeholder.



Tra gli altri punti chiave del report, Cellularline ha proseguito nello sviluppo di soluzioni di prodotto e packaging a minor impatto, quali la linea BECOME, in coerenza con l’evoluzione del modello di progettazione sostenibile.



Inoltre, in continuità con il 2024, parte delle emissioni generate è stata compensata tramite l’acquisto di crediti di carbonio, per un totale di 500 tonnellate di CO2 equivalente, nell’ambito di iniziative di carbon offset.



Sul fronte delle persone, il 98% dei dipendenti è assunto a tempo indeterminato e oltre sei nuovi ingressi su dieci riguardano giovani tra i 18 e i 35 anni.



Nel 2025, Cellularline ha consolidato ulteriormente l’Academy, il progetto formativo interno che rappresenta un pilastro della cultura aziendale e uno strumento chiave per la valorizzazione del capitale umano e del potenziale umano.



È proseguita inoltre la collaborazione con realtà come TEDx Reggio Emilia, Dynamo Camp, Gast Onlus, Grade Onlus, Croce Verde di Reggio Emilia e Cooperativa Nazareno.



In parallelo, Cellularline ha consolidato il proprio impegno nel valorizzare le persone attraverso un piano di engagement ampio e articolato, pensato per rafforzare il senso di appartenenza e favorire la partecipazione attiva dei collaboratori lungo tutto il percorso

professionale.

Condividi

```