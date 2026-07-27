Intesa Sanpaolo Assicurazioni lancia “Percorsi Attivi” per valorizzare il capitale

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo Assicurazioni amplia la propria offerta Vita con "Percorsi Attivi", la nuova polizza multiramo pensata per accompagnare i clienti lungo l’intero ciclo di vita, dalla fase di valorizzazione del patrimonio a quella di integrazione del reddito, fino alla pianificazione successoria. La soluzione rappresenta il secondo prodotto assicurativo della Compagnia sviluppato sulla piattaforma tecnologica isytech di Intesa Sanpaolo, confermando il percorso di innovazione e omnicanalità del Gruppo.



"Percorsi Attivi" nasce per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più orientata a soluzioni semplici e al tempo stesso all’avanguardia: in un contesto caratterizzato dall’invecchiamento della popolazione, dall’aumento dei patrimoni detenuti dalle famiglie italiane e dal prossimo trasferimento di quote di ricchezza alle nuove generazioni, cresce infatti l’esigenza di strumenti capaci di coniugare investimento, protezione e pianificazione successoria in modo flessibile.



La nuova proposta assicurativa prevede percorsi di investimento guidati, di cui la Compagnia definisce e aggiorna nel tempo l’asset allocation, con l’obiettivo di mantenere il prodotto coerente rispetto al profilo finanziario del cliente, all’evoluzione dei mercati finanziari e alle diverse fasi della vita personale e famigliare.



Quattro percorsi guidati – caratterizzati da differenti livelli di esposizione ai mercati e costruiti in funzione dell’età e della propensione al rischio dell’investitore – permettono un ribilanciamento automatico e periodico dell’investimento, consentendo al cliente di beneficiare di una gestione professionale del portafoglio.



Sotto l’aspetto assicurativo, "Percorsi Attivi" – in caso di decesso dell’assicurato – prevede per i beneficiari: una maggiorazione aggiuntiva legata all’età dell’assicurato e la garanzia di restituzione del capitale investito, indipendentemente dall’età e dal momento del decesso.



Infine, per accompagnare il cliente nelle diverse fasi della vita, dopo cinque anni è possibile attivare un piano di decumulo per integrare il reddito, oppure convertire il capitale in una rendita vitalizia, trasformando il patrimonio accumulato in una fonte di entrate periodiche.

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