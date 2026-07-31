Kairos lancia nuovo team dedicato a grandi patrimoni e clientela UHNWI

(Teleborsa) - Anima , società del Gruppo Banco BPM , amplia la piattaforma di servizi di Kairos con un presidio dedicato ai grandi patrimoni ed alla clientela UHNWI. Il nuovo team, che riporta al Direttore Generale di Kairos, nasce con l'obiettivo di sviluppare un servizio di Wealth Advisory indipendente attraverso competenze specialistiche ed un approccio innovativo. Aggregazione di patrimoni, analisi del rischio, valutazione delle migliori opportunità di investimento costituiscono gli elementi distintivi di questa nuova attività.



A guidare il progetto è Davide Longo, professionista con una consolidata esperienza maturata nel settore del Wealth Management e della consulenza patrimoniale. Nel corso della sua carriera, sviluppata in primarie realtà finanziarie, è stato un pioniere nel mondo del Family Office e nella gestione dei grandi patrimoni. Ha lavorato a lungo per Spafid, mentre negli ultimi tre anni è stato Head of Family Office Business di Banca Investis.



"Siamo lieti di accogliere Davide Longo nel Gruppo - commenta Alberto Castelli, AD di Kairos - La sua esperienza rappresenta un importante valore aggiunto per lo sviluppo delle attività dedicate ai Family Office e per il continuo rafforzamento del Wealth Advisory di Kairos. Con questa iniziativa continuiamo a investire sulle competenze e sull’ampliamento della nostra offerta di servizi".



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

Condividi

```