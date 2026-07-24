Cube Labs, nasce piattaforma Serescentia per lo sviluppo di soluzioni dedicate a salute e longevità

(Teleborsa) - Cube Labs , venture builder nel settore delle tecnologie sanitarie quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, comunica la costituzione di Serescentia, società interamente controllata da Cube Labs e dotata di un capitale sociale pari a 10.000 euro, dedicata alla valorizzazione commerciale di prodotti e soluzioni per la salute, il benessere e l’invecchiamento sano.



Serescentia nasce con un duplice obiettivo: costruire una piattaforma industriale e commerciale capace di aggregare e sostenere PMI europee caratterizzate da prodotti, tecnologie e competenze distintive nel settore healthcare, con particolare attenzione alle scienze della longevità e accompagnare sul mercato europeo, tramite i canali distributivi acquisiti, i prodotti innovativi sviluppati dalle società

partecipate da Cube Labs, catturandone l’intero valore.



“Avviamo con grande entusiasmo un’iniziativa che apre una nuova fase nel percorso di crescita e maturazione di Cube Labs e amplia la nostra capacità di trasformare l’innovazione scientifica in prodotti concretamente accessibili al mercato – ha dichiarato Filippo Surace, CEO e fondatore di Cube Labs – Serescentia nasce per ridurre la distanza tra le imprese capaci di sviluppare soluzioni di eccellenza e i consumatori, mettendo a disposizione delle PMI una piattaforma industriale attraverso la quale crescere, strutturarsi e affrontare i

mercati internazionali. La longevità è una sfida sempre più rilevante: entro il 2050 quasi un terzo della popolazione europea avrà più di 65 anni. L’obiettivo non è però soltanto vivere più a lungo, ma ridurre il divario di circa 9,5 anni tra aspettativa di vita e anni vissuti in buona salute, tutelando il benessere delle persone e la sostenibilità dei sistemi sanitari. Riteniamo che la combinazione tra qualità scientifica, capacità distributiva, tecnologie di intelligenza artificiale e aggregazione di competenze imprenditoriali possa produrre ricadute

significative sul mercato. Trattasi, inoltre, di un modello che potrà intercettare l’interesse di operatori industriali e investitori interessati a rafforzare il proprio posizionamento nei settori della salute, della prevenzione e della longevità”

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