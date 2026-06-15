Parigi: brillante l'andamento di Accor
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il Gruppo di servizi francese, che tratta in utile del 3,12% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Accor mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,67%, rispetto a +2,98% dell'indice di Parigi).
Allo stato attuale lo scenario di breve della big delle catene alberghiere rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 49,36 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 48,51. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 50,21.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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