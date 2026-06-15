Parigi: brillante l'andamento di Accor

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il Gruppo di servizi francese , che tratta in utile del 3,12% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Accor mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,67%, rispetto a +2,98% dell' indice di Parigi ).





Allo stato attuale lo scenario di breve della big delle catene alberghiere rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 49,36 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 48,51. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 50,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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