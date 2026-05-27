Generali, Moody's assegna rating 'Baa1' al bond subordinato Tier 2 da 750 milioni

(Teleborsa) - Moody's
ha assegnato un rating Baa1
alle obbligazioni senior subordinate Tier 2
a tasso fisso da 750 milioni di euro che saranno emesse da Assicurazioni Generali
(Generali, rating senior non garantito A3, outlook stabile) nell'ambito del suo programma EMTN da 15 miliardi.
"Il rating Baa1(hyb) riflette il nostro rating A3 per il debito senior non garantito di Generali e le nostre prassi standard di adeguamento del rating per tali strumenti. L'adeguamento del rating si basa su (1) la subordinazione delle obbligazioni, (2) il meccanismo obbligatorio di sospensione del pagamento delle cedole (in caso di violazione dei requisiti patrimoniali regolamentari o di intervento delle autorità di vigilanza) e (3) la natura cumulativa delle cedole differite, in caso di differimento", ha spiegato l'agenzia di rating in una nota, aggiungendo che le obbligazioni senior subordinate hanno pari rango con il debito senior subordinato esistente di Generali.
"L'emissione è destinata a qualificarsi come capitale Tier 2 ai sensi di Solvency II. Tuttavia, le obbligazioni non riceveranno alcun credito azionario da parte nostra data la loro scadenza (11 anni) e l'assenza di qualsiasi opzione di differimento2.