Pitti Uomo al via: UniCredit rinnova il sostegno al Made in Italy

(Teleborsa) - Si apre domani, martedì 16 giugno, la nuova edizione di Pitti Uomo. La cerimonia di inaugurazione è in programma alle ore 10.30 all'UniCredit Theatre (Sala della Scherma - Fortezza da Basso, Firenze), con la partecipazione di: Antonella Mansi (Presidente Centro di Firenze per la Moda Italiana), Sara Funaro (Sindaca di Firenze), Eugenio Giani (Presidente Regione Toscana), Annalisa Areni (Head of Client Strategies UniCredit), Luca Sburlati (Presidente Confindustria Moda), Antonio De Matteis (Presidente Pitti Immagine), Matteo Zoppas (Presidente Agenzia Ice).



Dal 2020 UniCredit è al fianco di Pitti Immagine come main partner dei suoi saloni, portando idee, progetti e risorse con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo dei territori e dell’eccellenza creativa, produttiva e di mercato del Made in Italy.



"Essere Main Partner di Pitti Immagine significa per noi sostenere un ecosistema simbolo dell’eccellenza del Made in Italy – dichiara Annalisa Areni, Responsabile Client Strategies Italy di UniCredit –. Pitti Uomo, in particolare, rappresenta una piattaforma strategica per l’intera filiera del menswear, dalle grandi aziende alle PMI. Un comparto in grado di generare valore, occupazione e competitività internazionale. In un presente in continua trasformazione, la moda ci insegna che la capacità di innovare ed evolvere, mantenendo salda la propria identità, è la chiave per navigare il futuro. È questa la visione alla base di UniCredit Unlimited, il piano con cui sosteniamo la crescita delle imprese e del tessuto produttivo del Paese".



La sinergia tra UniCredit e Pitti Immagine prevede un percorso di collaborazione per accompagnare le aziende del comparto nelle sfide della sostenibilità, dell’innovazione e dell'internazionalizzazione. A ciò si aggiungono i percorsi formativi come la CFMI Academy, nata nel 2024 dalla partnership tra Centro di Firenze per la Moda Italiana, Pitti Immagine e UniCredit. Un progetto che valorizza i giovani talenti delle migliori accademie di moda italiane, coinvolgendoli in un percorso di formazione e ricerca in grado di dare impulso ad una nuova generazione di creativi e imprenditori del fashion. UniCredit, attraverso la partecipazione attiva della sua Banking Academy, offre agli studenti il know-how della banca per sviluppare le competenze necessarie ad avviare un’attività di impresa sostenibile e di successo.



Durante i quattro giorni del salone Pitti Uomo, in programma dal 16 al 19 giugno 2026 in Fortezza da Basso, a Firenze, l'UniCredit Theatre allestito nella sala della scherma di Fortezza da Basso ospiterà diversi momenti di incontro e conversazione su moda, innovazione, economia, sostenibilità e lifestyle.

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