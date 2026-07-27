Fincantieri, incontro Urso-Folgiero su strategia subacquea

Focusu operazione da 600 milioni per quattro acquisizioni in Italia.

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha ricevuto a Palazzo Piacentini l'amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri Pierroberto Folgiero, per un confronto sulle strategie di rafforzamento della filiera nazionale della subacquea. Folgiero ha illustrato al ministro il progetto di integrazione verticale di Fincantieri nell'ambiente subacqueo, presentando gli sviluppi dell'ultima operazione industriale, del valore di circa 600 milioni di euro, che comprende l'acquisizione di quattro aziende italiane: Next Geosolutions , WSense, Graal Tech e Defcomm.



L'operazione darà vita a una realtà industriale composta da otto aziende, ciascuna leader nel proprio segmento. Secondo Folgiero, l'iniziativa consentirà a Fincantieri di diventare il primo operatore nazionale nel settore della subacquea in grado di integrare tecnologie, competenze e servizi lungo l'intera catena del valore, rafforzando il ruolo del Gruppo come "campione internazionale dell'underwater" e piattaforma industriale integrata per soluzioni destinate sia al mercato civile sia a quello della difesa.



Il ministro ha espresso apprezzamento per il piano di sviluppo illustrato da Fincantieri, sottolineando il valore strategico del settore underwater per il rafforzamento delle capacità tecnologiche e industriali del Paese, oltre che per la sicurezza e la competitività del sistema produttivo nazionale.



Urso ha ricordato come la filiera underwater rientri tra i settori emergenti individuati nel Libro Bianco "Made in Italy 2030", quale pilastro dell'Economia del Mare, richiamando anche l'attività del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea (PNS), centro strategico interministeriale e pubblico-privato che vede il coinvolgimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

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