TotalEnergies e Stellantis ampliano partnership su oli motore ad alte prestazioni

(Teleborsa) - TotalEnergies e Stellantis hanno annunciato il rinnovo e l'estensione della loro partnership strategica in Europa per sviluppare e offrire ai clienti le migliori soluzioni per oli motore e lubrificanti.



"È con grande soddisfazione che rinnoviamo la nostra partnership con Stellantis, costruita su oltre cinquant'anni di fiducia e innovazione condivise - ha dichiarato Pierre Duhot, Senior Vice President Lubricants di TotalEnergies - Questo nuovo capitolo estende la collaborazione a tutti i marchi Stellantis e rafforza la nostra ambizione comune di promuovere soluzioni di mobilità sempre più sostenibili ed efficienti".



Originariamente rinnovato nel 2021 per i marchi Peugeot, Citroen, DS Automobiles e Opel/Vauxhall, l'accordo si estende ora a tutti e dieci i marchi di Stellantis: Fiat, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall e Peugeot.



"L'estensione di questa partnership con TotalEnergies riflette il nostro impegno verso qualità, innovazione e sostenibilità in tutti i marchi Stellantis. Combinando competenze tecniche e un approccio orientato al futuro, sviluppiamo soluzioni capaci di rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti, in particolare in termini di qualità", ha dichiarato Francesco Abbruzzesi, Head of Parts & Services di Stellantis per l'Enlarged Europe.

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