Tunnel Subportuale: primo passo con il nuovo collegamento

(Teleborsa) - Torna percorribile un accesso fondamentale per i collegamenti dal porto alla città. È stato, infatti, aperto oggi pomeriggio il nuovo tracciato in quota tra la sopraelevata portuale e il varco di San Benigno, previsto nell’ambito della prima fase della cosiddetta "Opera B” del Tunnel Subportuale.



Intervento strategico per la mobilità dell’area, pensato per migliorare la fluidità e l’efficienza dei collegamenti, è stato realizzato grazie all’impegno medio di 120 persone al giorno. Il nuovo tratto, interrotto oltre un anno fa con la demolizione del giro Lanterna, ripristina il collegamento diretto tra Varco Etiopia e il varco di San Benigno, sviluppandosi per circa 220 metri alla quota di 16 metri sul livello del mare.



Il nuovo collegamento rappresenta un passaggio significativo nel potenziamento della viabilità dell’area portuale e urbana e si inserisce nel più ampio quadro di rinnovamento e miglioramento degli accessi al porto, determinato anche dall’assetto previsto dal progetto del Tunnel Subportuale.



L’"Opera B” si compone di un viadotto e di una galleria stradale, stradale che sovrappassa la galleria ferroviaria "nuova Romairone" aperta a marzo di quest'anno, infrastrutture progettate per assicurare continuità al nuovo asse viario. Da oggi viene messa a disposizione una carreggiata a doppio senso di marcia e, entro la fine dell’anno, l’intervento sarà completato con l’apertura di due corsie per senso di marcia. In particolare, verrà completata la galleria stradale, prosecuzione del viadotto: un tunnel artificiale studiato per consentire la futura realizzazione del Parco della Lanterna, che si svilupperà in corrispondenza dell’imbocco Est del Tunnel fino all’attuale piazzale del Museo della Lanterna.



La nuova galleria, una volta completata, avrà una lunghezza di circa 120 metri, un’altezza interna di circa 6 metri e una larghezza di circa 21 metri. La realizzazione dell’opera prevede l’impiego di 265 conci e 150 travi prefabbricate, a conferma della rilevanza costruttiva e ingegneristica dell’intervento.



Al di sopra della galleria sorgerà il futuro Parco della Lanterna, intervento che contribuirà alla riqualificazione urbana e paesaggistica dell’area, rafforzando il collegamento tra San Benigno e il complesso della Lanterna attraverso un nuovo percorso ciclopedonale. L’opera si inserisce così in una più ampia visione di integrazione tra infrastrutture, accessibilità e valorizzazione del contesto urbano.

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