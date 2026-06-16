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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 15/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 15/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno

Aggressivo ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 3,93%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 79,62. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 90,69. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 75,93.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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