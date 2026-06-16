Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 15/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno
Aggressivo ribasso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 3,93%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 79,62. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 90,69. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 75,93.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)