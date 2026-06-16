Milano 15:37
52.373 +1,04%
Nasdaq 15:37
30.494 -0,16%
Dow Jones 15:37
52.075 +0,78%
Londra 15:38
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Francoforte 15:37
24.948 +0,22%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 15/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 15/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno

Seduta sostanzialmente invariata per il CABLE, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,1%.

Le implicazioni tecniche complessive del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 1,3402. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 1,342. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 1,3394.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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