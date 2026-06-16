Analisi Tecnica: GBP/USD del 15/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno
Seduta sostanzialmente invariata per il CABLE, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,1%.
Le implicazioni tecniche complessive del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 1,3402. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 1,342. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 1,3394.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)