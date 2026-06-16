Arte come asset: il futurista Falanga entra al Museo del Novecento

Il Futurismo siciliano al centro di una riscoperta istituzionale e commerciale: l'ingresso nella collezione permanente milanese coincide con il rimbalzo del +14,8% del fatturato delle grandi case d'asta

(Teleborsa) - Il Museo del Novecento di Milano ha acquisito "Messina 1908" del pittore futurista Michele Falanga (1865–1937), inserendo l'opera nella collezione permanente dell'istituzione comunale. L'annuncio è stato reso noto dagli Eredi M.F., rappresentati da Guglielmo Falanga. L'acquisizione arriva in un momento di crescente attenzione istituzionale e di mercato attorno alla figura dell'artista.



La Galleria Pirra di Torino - attiva dal 1969 e punto di riferimento per il mercato dell'arte moderna italiana - ha dedicato a Falanga una mostra personale nel maggio 2025, sottolineando come la sua produzione, ancora poco conosciuta al grande pubblico, rappresenti una delle espressioni più originali del futurismo siciliano. Nel 2024 gli Eredi avevano già promosso una mostra a Palazzo Falck di Lecco, con il patrocinio di Confcommercio. Il percorso espositivo in corso segnala una rivalutazione sistematica dell'artista sul mercato secondario.



Il contesto di settore è favorevole: secondo il Report 2026 di Deloitte Private Italia, dopo due anni di contrazione il fatturato delle grandi case d'asta internazionali ha registrato nel 2025 una crescita del +14,8%, con i Passion Asset — categoria che include opere d'arte, design e gioielli da collezione — in aumento del +16,3% rispetto all'anno precedente.

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