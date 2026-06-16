Europarlamento dà via libera all'accordo sui dazi fra USA e UE

(Teleborsa) - Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo a due atti legislativi che danno attuazione all'accordo sui dazi fra USA ed UE siglato nell'agosto 2025. Il regolamento principale - approvato con 440 voti favorevoli - elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati statunitensi e prevede l'accesso preferenziale al mercato europei per numerosi prodotti ittici e agricoli USA. Il secondo regolamento - approvato con 444 sì - proroga l'esenzione dai dazi delle importazioni di astice e comprende l'astice trasformato. Dopo l'approvazione del Parlamento, spetterà al Consiglio approvare formalmente i testi concordati.



"Nonostante le pressioni, il Parlamento ha mantenuto la propria posizione per tutto il corso dei negoziati. La nostra determinazione ha dato i suoi frutti, consentendo di raggiungere un accordo più solido per le imprese e i cittadini europei e di introdurre garanzie molto più robuste rispetto a quanto inizialmente previsto", ha affermato Bernd Lange (S&D), presidente della commissione per il commercio internazionale, che aggiunge "questo regolamento entra a far parte della cassetta degli attrezzi difensiva dell’UE: non solo rafforza e stabilizza le relazioni commerciali tra UE e Stati Uniti, ma conferisce anche all’UE la capacità di reagire qualora gli Stati Uniti non rispettino la propria parte dell’accordo".



La nuova regolamentazione contiene una serie di novità:



La clausola di temporaneità (sunset clause)



Il regolamento principale sulle importazioni industriali e agroalimentari si applicherà fino al 31 dicembre 2029. Entro il 30 giugno 2029, la Commissione valuterà l'impatto del regolamento su industria, agricoltura e PMI, nonché le variazioni nelle relazioni commerciali con i paesi terzi e, se opportuno, farà una proposta legislativa volta a prorogare l'applicazione del regolamento.



Derivati dell'acciaio e dell'alluminio



Nell'agosto 2025, gli Stati Uniti hanno assoggettato ai dazi 407 categorie di prodotti derivati dell'acciaio e dell'alluminio. Il Parlamento ritiene che questi nuovi dazi aumentino l'instabilità commerciale. Pertanto, il regolamento principale prevede la possibilità per la Commissione di sospendere le concessioni accordate agli Stati Uniti sui prodotti in acciaio e alluminio, se al 31 dicembre 2026 questi continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui prodotti derivati dall'acciaio e dall'alluminio importati dall'UE. Entro il 1° dicembre 2026, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul trattamento tariffario dei prodotti derivati dell'acciaio e dell'alluminio.



Rafforzamento della clausola di sospensione



La Commissione potrà inoltre sospendere le preferenze tariffarie, se gli Stati Uniti non risponderanno alle preoccupazioni dell'UE in merito al trattamento tariffario delle esportazioni dell'Unione, che fino al 24 febbraio 2026 hanno beneficiato del massimale tariffario onnicomprensivo del 15%.



Meccanismo di salvaguardia



Parlamento e Consiglio hanno infine concordato l'istituzione di un meccanismo di salvaguardia nel caso in cui le preferenze tariffarie concesse agli Stati Uniti comportino un aumento delle importazioni che potrebbe compromettere l'industria dell'UE, compreso il settore agricolo. La Commissione potrà avviare indagini di propria iniziativa o sulla base di informazioni fornite da uno o più Stati membri o dal Parlamento europeo. La Commissione presenterà al Parlamento e al Consiglio una relazione trimestrale sulle variazioni dei volumi e dei valori commerciali delle esportazioni statunitensi dei beni contemplati dalla normativa.



(Foto: © European Union 2019 - Source : EP)

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