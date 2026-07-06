Usa, ISM: si indebolisce a giugno il settore non manifatturiero
(Teleborsa) - Si indebolisce a giugno il settore terziario americano, confermandosi tuttavia in una fase di espansione dell'attività. Secondo il sondaggio condotto dall'Institute for Supply Management fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi, l'ISM non manifatturiero si è portato a 54,0 punti, dai 54,5 punti del mese precedente, risultando inferiore anche alle attese del mercato (54,2 punti).
Va ricordato che un indice inferiore a 50 denota una fase di contrazione degli affari ed una prevalenza di pessimismo fra i direttori acquisti delle aziende.
Guardando alle singole componenti, quella sull'attività aziendale scende a 55,4 punti da 57,7, mentre quella sugli ordini diminuisce a 55,1 punti da 57,3 (attese 56,8). Quella dell'occupazione si porta a 51,2 punti da 47,9 (atteso 48,2). Cala invece la componente sui prezzi a 67,7 punti da 71,3 (consensus 67,5).
(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)
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