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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Construction & Materials

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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Construction & Materials
Il Comparto costruzioni europeo fa un piccolo salto in avanti dello 0,42%, portandosi a 862,62 punti.
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