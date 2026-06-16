Giocamondo Study acquisisce la maggioranza di Destinazione Lingue in Friuli Venezia Giulia

(Teleborsa) - Giocamondo Study , PMI innovativa di Ascoli Piceno ai vertici nazionali nel settore vacanze studio per ragazzi in tutto il mondo quotata al mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha perfezionato in data odierna, contestualmente alla sottoscrizione dei relativi accordi di natura vincolante, l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Destinazione Lingue, Educational Tour Operator con base in Friuli-Venezia Giulia (Udine) specializzato nell'organizzazione di soggiorni linguistici e percorsi formativi internazionali per studenti, giovani e adulti.



Destinazione Lingue è l'unico Educational Tour Operator in Friuli-Venezia Giulia e, tipicamente, organizza viaggi studio estivi con accompagnatore per studenti Junior (da 12 a 17 anni) e Young Adults (da 17 ai 19 anni). La società friulana offre un'ampia gamma di programmi che spaziano dai viaggi studio estivi ai percorsi High School, dai corsi di lingua per professionisti ai progetti dedicati alle scuole.

Grazie a una consolidata rete di partner internazionali e a un approccio orientato alla qualità e alla personalizzazione dei percorsi, la Società accompagna ogni anno circa duemila studenti nella scelta dell'esperienza formativa più adatta alle proprie esigenze.



L'acquisizione di una partecipazione di maggioranza di Destinazione Lingue si inserisce nel piano di sviluppo di Giocamondo Study, finalizzato al rafforzamento della propria presenza nell’Italia settentrionale e alla creazione di un Gruppo sempre più integrato nel settore della formazione internazionale e della mobilità studentesca. L'operazione riveste, in particolare, una valenza strategica in quanto consente al Gruppo di consolidare il proprio presidio in un’area nella quale Destinazione Lingue ha costituito negli anni una presenza significativa e relazioni consolidate con studenti, famiglie, scuole e partner istituzionali. Strategicamente, l’Operazione si inserisce in un piano di acquisizioni più ampio per sostenere la crescita di Giocamondo Study sia in ambito nazionale, che internazionale.



L'integrazione tra le due realtà, inoltre, permetterà di sviluppare importanti sinergie organizzative, commerciali e operative, volte a valorizzare le rispettive competenze specialistiche e a favorire una gestione sempre più efficiente delle diverse aree di business del Gruppo. L'obiettivo è creare una piattaforma nazionale capace di mettere a sistema competenze, relazioni e know-how maturati nei

diversi segmenti della formazione internazionale, incrementando la capacità di innovazione, migliorando l'efficienza operativa e ampliando l'offerta di servizi a beneficio di studenti, famiglie e istituzioni scolastiche.



Dettagli dell’Operazione

Ai sensi del contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data odierna (lo SPA), Giocamondo Study ha acquisito il 51% del capitale sociale di Destinazione Lingue (la Partecipazione), rispettivamente dai soci venditori Barbara Santuz e Marco Pozzana (i Venditori). L’acquisizione della Partecipazione è avvenuta a fronte del pagamento di un corrispettivo fisso pari ad euro 408 mila,

corrisposto integralmente per cassa alla data odierna contestualmente al perfezionamento dell’operazione (il Prezzo).



In aggiunta al Prezzo, lo SPA sottoscritto tra Giocamondo Study e i Venditori prevede inoltre il riconoscimento ai Venditori, pro quota, di un’ulteriore componente eventuale di prezzo a titolo di earn-out, per un importo pari ad euro 100 mila, che sarà dovuto esclusivamente al raggiungimento da parte della Target di determinati obiettivi con riferimento al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.

A seguito dell’Operazione, la fondatrice Barbara Santuz manterrà una partecipazione pari al 49% del capitale sociale di Destinazione Lingue e continuerà a svolgere un ruolo attivo nella conduzione manageriale della Target, in piena sinergia con Giocamondo Study.



Il nuovo Cda di Destinazione Lingue nominato in data odierna sarà composto da: Stefano De Angelis in qualità di Presidente, Barbara Santuz, come Amministratore Delegato, e Raffaella D’Annibale nel ruolo di Consigliere. La stessa Barbara Santuz ha, inoltre, assunto specifici impegni di stabilità di durata triennale, oltre a specifici obblighi di non concorrenza, così come disposto dal management agreement sottoscritto in data odierna tra l’amministratore e la Target.



È stato, altresì, sottoscritto un patto parasociale tra Giocamondo Study e Barbara Santuz volto a disciplinare la governance di Destinazione Lingue e la circolazione delle partecipazioni societarie dalle stesse detenute, della durata di circa 5 anni decorrenti dalla data odierna. Il patto prevede, come da prassi per questo genere di operazioni, inter alia, impegni di lock-up a carico del socio di minoranza. Alla data del 31 dicembre 2025, Destinazione Lingue aveva registrato ricavi per euro 2,5 milioni ed un’Ebitda adjusted pari a euro 100mila, con una PFN adjusted (cassa) di euro 300 mila.



Per l’esercizio 2026, sulla base dell’andamento dei primi mesi dell’anno e delle prenotazioni finalizzate per il secondo semestre, ci si attende dalla Target una forte crescita dei ricavi che supereranno i 3 milioni di Euro.



Destinazione Lingue entrerà nel perimetro di consolidamento di Giocamondo Study dalla data odierna.



Al fine di fornire una rappresentazione completa dell’andamento del gruppo, i risultati di bilancio al 30 settembre 2026 (full year) dell’Emittente includeranno anche i dati pro-forma di Destinazione Lingue per il periodo ottobre 2025 - settembre 2026.



Stefano De Angelis, Amministratore Delegato di Giocamondo Study, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti dell’acquisizione di questa importante realtà perché, da un lato, ci rafforza nel Nord Italia e, dall’altro, rispecchia pienamente i canoni con cui vogliamo ampliare il nostro perimetro di consolidamento in modo accurato, sostenibile, apportando unicità e competenza all’interno del Gruppo. Destinazione Lingue è l’unico tour operator in Friuli-Venezia Giulia dedicato all’organizzazione di soggiorni linguistici all’estero, di gruppo ed individuali ed è una realtà che sposa perfettamente i valori di Giocamondo Study nel garantire alle famiglie e alle scuole un percorso che sia un reale investimento per il futuro degli studenti. La particolare attenzione agli aspetti educativi, organizzativi e di sicurezza, così come il supporto continuativo alle famiglie e agli studenti in tutte le fasi del programma, la rendono perfettamente integrabile con il nostro approccio e modello di business. Un ringraziamento particolare va a Stefania Cimino, CFO & Investor Relator, Raffaella D’annibale, Vice Presidente e HR Manager, Serafina Ionni, Finance Manager".



Barbara Santuz, Amministratore Delegato di Destinazione Lingue, ha commentato: "L'ingresso di Destinazione Lingue nel Gruppo Giocamondo Study rappresenta un'importante opportunità di crescita e sviluppo. In questi anni abbiamo costruito una realtà riconosciuta da studenti, famiglie e scuole per la qualità dei programmi, l'attenzione alle persone e la capacità di offrire esperienze formative di valore. Ho trovato in Giocamondo Study una visione imprenditoriale, una cultura aziendale e un approccio al mondo dell'educazione internazionale pienamente coerenti con i valori che hanno guidato il nostro percorso fino ad oggi. Sono convinta che questa operazione ci consentirà di accelerare ulteriormente la crescita di Destinazione Lingue, mantenendone identità e punti di forza, e allo stesso tempo di offrire nuove opportunità ai nostri studenti, alle famiglie, alle scuole e a tutti i nostri partner".

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