CVC acquisisce maggioranza in EcoEridania

(Teleborsa) - Il gestore di private equity CVC, attraverso la divisione infrastrutture CVC DIF, acquisisce una partecipazione di maggioranza in EcoEridania, realtà italiana attiva nella gestione dei rifiuti sanitari e industriali.



Nell'ambito dell'operazione, che sarà effettuata tramite DIF Infrastructure VIII e il cui perfezionamento è atteso nel quarto trimestre 2026, Andrea Giustini, fondatore e CEO di EcoEridania, - si legge in una nota - aumenterà la sua significativa quota di minoranza nell'azienda, sottolineando il suo costante impegno nella strategia di crescita a lungo termine e garantendo un forte allineamento con CVC DIF. Con questo investimento, CVC DIF collaborerà con il team dirigenziale di EcoEridania per supportare la crescita continua dell'azienda, sfruttando la propria esperienza per migliorare ulteriormente le capacità operative, rafforzare la sua piattaforma nazionale e perseguire opportunità di espansione strategica nei principali segmenti della gestione dei rifiuti.



Fondata nel 1988 a Genova, EcoEridania offre servizi completi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti a strutture sanitarie e clienti industriali su tutto il territorio nazionale. Nel 2025, il Gruppo ha servito circa 27.000 clienti attraverso una rete nazionale di 22 impianti di trattamento e smaltimento, con circa 1.600 veicoli e ha gestito circa 1,3 milioni di tonnellate di rifiuti.



La transazione ha comportato la cessione indiretta di una partecipazione del 75% in EcoEridania da parte di iCON Infrastructure Operations (UK) Limited, una società di investimento affiliata a iCON Infrastructure.

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