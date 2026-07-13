Giocamondo Study avvia il programma di buyback con una prima tranche da 200 mila euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Giocamondo Study ha approvato l'avvio del programma di acquisto di azioni proprie, in attuazione dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 maggio 2026.



La prima tranche prevede un controvalore massimo di 200.000 euro e sarà avviata entro la fine di luglio 2026 sul mercato Euronext Growth Milan tramite un intermediario che sarà individuato nei prossimi giorni. Ulteriori tranche a valere sul predetto programma potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione successivamente e comunque nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione assembleare.



L'autorizzazione assembleare consente acquisti fino al 20% del capitale sociale per un controvalore complessivo massimo di 2 milioni di euro. Il programma è finalizzato, tra l'altro, a sostenere la liquidità del titolo, servire eventuali piani di incentivazione, impiegare in modo efficiente la liquidità e disporre di azioni proprie per operazioni straordinarie.



Ad oggi, 13 luglio, la società attiva nel settore vacanze studio per ragazzi non detiene azioni proprie.



In Borsa, oggi, lieve ribasso per Giocamondo Study , che chiude in flessione dello 0,74%.

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