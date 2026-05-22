Londra: positiva la giornata per 3i Group

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società d'investimenti con sede a Londra , con una variazione percentuale del 2,27%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di 3i Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso 3i Group rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di 3i Group rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 23,21 sterline, mentre i supporti sono stimati a 22,82. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 23,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```