Blue Origin punta a raccogliete 10ì miliardi di dollari nel primo round di finanziamento

(Teleborsa) - La società Blue Origin, azienda aerospaziale che fa capo a Jeff Bezos, sta raccogliendo circa 10 miliardi di dollari nel suo primo round di finanziamento esterno, che valuta l'intero complesso aziendale 130 miliardi di dollari.



Bezos, che sinora ha sempre finanziato l'azienda con la vendita di azioni Amazon, parteciperà al round di finanziamento investendo 2 miliardi di dollari, mentre il fondo speculativo Coatue Management impegnerà circa 4 miliardi. Altri importanti investitori, segnalano fonti vicine alla vicenda alla Cnbc, investiranno i restanti 4 miliardi.



Il round di finanziamento segue l'IPO di SpaceX, che ha raccolto circa 86 miliardi di dollari, e conferma il forte interesse degli investitori per le società del settore aerospaziale.



Blue Origin è stata fondata nel 2000 dal patron di Amazon, che ha lasciato le redini della sua azienda nel 2021 e si è poi dedicato totalmente alla società concorrente di SpaceX nel settore dei razzi, dei moduli di atterraggio lunare e nei satelliti. La società ha subito una battura d'arresto lo scorso mese di maggio, dopo che uno dei suoi razzi New Glenn è esploso durante una fase di test in una piattaforma in Florida.

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