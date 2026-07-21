SpaceX riprogramma il nuovo test suborbitale di Starship

(Teleborsa) - SpaceX ha riprogrammato il nuovo lancio suborbitale di Starship alle ore 00:45 italiane del 24 luglio dalla base di Starbase in Texas.



Originariamente previsto per il 17 luglio, il lancio era stato interrotto al momento del decollo a causa della mancata accensione di alcuni motori Raptor.



Il Ceo di SpaceX, Elon Musk aveva affermato su X che i motori sarebbero stati sostituiti e ora l’azienda ha comunicato la nuova data per un test - il tredicesimo test - che dovrà verificare alcuni importanti aggiornamenti sia di hardware che di software dei due stadi del lanciatore, il Super Heavy e la nave detta Staship che in futuro dovrà trasportare anche equipaggi.



Se il test dovesse concludersi con successo SpaceX ha comunicato che il prossimo volo potrebbe finalmente puntare per la prima volta essere un test orbitale, un passo fondamentale per gli ambiziosi piani futuri in cui Starship potrà essere usata anche per il trasporto sulla Luna dell’equipaggio di Artemis e in futuro anche portare l’umanità su Marte.

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