SpaceX entra nell'indice Nasdaq 100 e attira un'ondata di acquisti passivi

(Teleborsa) - SpaceX , società di razzi, connettività e AI fondata da Elon Musk, entrerà a far parte dell'indice Nasdaq-100 prima dell'apertura dei mercati statunitensi di oggi, 7 luglio, segnando una delle più rapide aggiunte all'indice di riferimento per il settore tech statunitense dopo la sua recente offerta pubblica iniziale (IPO) da record.



L'inclusione fa seguito a una modifica delle regole di ammissibilità del Nasdaq che consente ad alcune IPO di società a grande capitalizzazione di entrare nell'indice dopo 15 giorni di negoziazione, anziché attendere la successiva revisione annuale.



Nonostante la capitalizzazione di mercato di SpaceX sia di circa 2.100 miliardi di dollari, la società riceverà una ponderazione nell'indice di circa l'1%. Il Nasdaq-100 è infatti ponderato in base alla capitalizzazione di mercato del flottante, il che significa che nel calcolo sono incluse solo le azioni disponibili per la negoziazione pubblica e non quelle in mano agli azionisti di controllo. Con meno del 5% delle azioni in circolazione di SpaceX disponibili al pubblico dopo l'IPO, il peso della società nell'indice rimarrà relativamente modesto in questa fase.



L'ingresso di SpaceX nel Nasdaq 100 porterà comunque a un'impennata di investimenti passivi. Gli exchange-traded fund (ETF) che mirano a replicare la performance dell'indice - come i popolari Invesco QQQ Trust e Invesco Nasdaq 100 ETF - devono infatti acquistare le azioni della società appena inclusa. L'inclusione nel Nasdaq-100 e nel FTSE Russell potrebbe portare circa 4,3 miliardi di dollari da investitori passivi, secondo le stime di JPMorgan .



Nasdaq e FTSE Russell sono tra i principali fornitori di indici che il mese scorso hanno modificato i criteri per accelerare l'inclusione delle società nei principali indici; anche MSCI ha confermato l'inclusione anticipata delle grandi IPO negli indici Global Standard. S&P Global ha invece deciso di non modificare i propri requisiti per favorire l'ingresso di SpaceX nei suoi principali indici, compreso l'indice di riferimento di Wall Street S&P 500, e attenderà almeno 12 mesi prima di prendere in considerazione tale possibilità.

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