Circle, accordo quadro da 600 mila euro per sviluppo digitale di ecosistema cargo

(Teleborsa) - Circle , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha sottoscritto un accordo quadro del valore massimo complessivo pari a 600 mila euro con un primario operatore aeroportuale europeo per servizi professionali di supporto allo sviluppo, all'evoluzione e al consolidamento di soluzioni digitali dedicate a un ecosistema cargo aeroportuale. L'accordo quadro avrà una durata di 24 mesi e consentirà l'attivazione progressiva di specifici contratti applicativi, sulla base delle esigenze operative che emergeranno nel periodo.



Nell'ambito dell'accordo sono già partite le prime attività progettuali relative allo sviluppo e al rilascio di moduli evolutivi dell'ecosistema digitale cargo, che si inseriscono nel percorso di sviluppo già avviato e riguardano quattro moduli funzionali a supporto dei processi della cargo community aeroportuale, due dei quali sono già stati oggetto di avanzamento con il cliente.



"Questo accordo quadro rappresenta un risultato particolarmente significativo perché consolida percorsi di collaborazione nati nel tempo e fondati sulla qualità delle competenze messe a disposizione dal nostro Gruppo - ha dichiarato l'AD Luca Abatello - La scelta di attivare uno strumento pluriennale conferma la fiducia nella nostra capacità di accompagnare l'evoluzione digitale di ecosistemi cargo complessi, nei quali è fondamentale comprendere le esigenze di tutti gli attori della filiera e tradurle in soluzioni concrete, scalabili e orientate all'efficienza operativa".

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