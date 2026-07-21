SpaceX si prepara a uno sblocco di azioni da 116 miliardi di dollari

(Teleborsa) - L' azienda produttrice di razzi, satelliti e intelligenza artificiale di Elon Musk si sta preparando per uno dei più grandi sblocchi azionari nella storia dei mercati finanziari, con azioni per un valore di ben 116 miliardi di dollari che diventeranno negoziabili per la prima volta il mese prossimo.



Le restrizioni che impedivano ad alcuni insider di SpaceX di vendere fino a 911,5 milioni di azioni verranno revocate il 6 agosto, due giorni dopo la pubblicazione dei primi risultati trimestrali.



Anche dopo il recente crollo, gli insider e i primi investitori che possedevano azioni SpaceX prima della sua quotazione in borsa, quasi certamente beneficeranno di un guadagno inaspettato quando potranno finalmente vendere.



Molti avranno la possibilità di uscire dal mercato entro l'inizio di dicembre, quando il numero di azioni disponibili per la negoziazione salirà a 5,33 miliardi, rispetto agli attuali 639 milioni circa, secondo il prospetto informativo dell'offerta pubblica iniziale di Space Exploration Technologies, come è formalmente nota la società.



Musk, che possiede complessivamente 7,8 miliardi di azioni, pari a circa il 60% del capitale azionario in circolazione, ha accettato un vincolo di lock-up per poco più di un anno dal debutto in borsa lo scorso giugno.



In genere gli insider non possono vendere azioni prima di 180 giorni dall'IPO. SpaceX e le banche d'investimento che l'assistono, tuttavia, hanno definito una struttura diversa in merito agli sblocchi azionari, date anche le dimensioni dell'azienda, avendo valutato una serie di opzioni per ampliare il pool di azioni disponibili per la negoziazione che non alterino le dinamiche di domanda e offerta del mercato.

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