Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso creditizio , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,80%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Intesa Sanpaolo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,08%, rispetto a +4,38% del principale indice della Borsa di Milano ).





L'esame di breve periodo dell' istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6,026 Euro e primo supporto individuato a 5,934. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6,118.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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