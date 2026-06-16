Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Intesa Sanpaolo
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso creditizio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,80%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Intesa Sanpaolo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,08%, rispetto a +4,38% del principale indice della Borsa di Milano).
L'esame di breve periodo dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6,026 Euro e primo supporto individuato a 5,934. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6,118.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```