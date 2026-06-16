Proxygas compie 80 anni di storia: dal dopoguerra alle sfide del futuro

(Teleborsa) - Proxigas, l’Associazione nazionale di riferimento per il settore del gas in Italia, celebra i suoi primi 80 anni di attività. Per celebrare questo traguardo storico è stato pubblicato il volume speciale "Il gas e gli italiani", ìche analizza l’impatto socioculturale, economico e geopolitico di una risorsa che ha unito territori, comunità e imprese, ha modificato abitudini e stili di vita ed oggi oggi è chiamata ad affrontare nuovi grandi sfide.



L’energia ha plasmato l’Italia - Nel 1946 muove i primi passi ANIGAS - Associazione Nazionale Industriali Gas per affrontare la sfida della ricostruzione dopo la guerra e la rinascita del paese. "Da Presidente di Proxigas, considero un privilegio poter contribuire a questa traiettoria. Ma soprattutto, considero una responsabilità guardare avanti: perché le sfide che ci attendono richiedono lo stesso spirito che ha guidato coloro che, nel 1946, hanno deciso di scommettere sul futuro”, commenta il Presidente di Proxigas, Pier Lorenzo Dell'Orco.



Integrazione tra passato, presente e futuro - La costruzione di un'infrastruttura del gas su scala nazionale è stata capace di unificare il Paese e trasformare la quotidianità delle famiglie. "Questo libro è un atto d'amore per tutti quelli che, nel corso di questi ottant'anni di storia, hanno vissuto e fatto vivere la nostra Associazione. Se oggi possiamo celebrare questo bel traguardo è grazie alla loro lungimiranza, al loro impegno e alla loro responsabilità: così è nata la nostra industria”, sottolinea il Direttore Generale di Proxigas, Marta Bucci. "Le reti del gas sono oggi anche la base per una nuova fase, in cui accanto al metano, decarbonizzato grazie a nuove soluzioni tecnologiche di Carbon Capture & Sequestration, si affermeranno progressivamente i gas rinnovabili – oggi il biometano, in prospettiva l’idrogeno – che potranno essere trasportati attraverso infrastrutture già esistenti, valorizzando gli investimenti realizzati in decenni di sviluppo", aggiunge Dell’Orco.



I numeri di Proxigas - Oggi Proxigas rappresenta il punto di riferimento istituzionale per il comparto strategico dell’energia del gas, riunendo le aziende più rilevanti che operano sull'intera filiera. L'Associazione esprime numeri di assoluto rilievo per il sistema Paese, rappresentando: il 100% delle aziende che gestiscono le grandi infrastrutture di trasporto; la totalità degli operatori di stoccaggio e degli impianti di rigassificazione; oltre il 90% del gas importato nel nostro Paese; circa il 60% delle reti di distribuzione e oltre il 60% dei mercati all'ingrosso e retail.

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