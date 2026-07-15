Difesa, MBDA: Jean-Brice Dumont nuovo CEO dal 1° novembre

Succede a Eric Béranger

(Teleborsa) - Jean-Brice Dumont sarà il nuovo CEO di MBDA a partire dal 1° novembre 2026, succedendo a Eric Béranger, alla guida del gruppo dal 2019. Il passaggio di consegne avrà inizio a ottobre per garantire una transizione graduale. Dumont vanta oltre 14 anni di esperienza in diversi executive committee di Airbus come Head of Engineering, in Airbus Helicopters, Airbus Commercial e nel Gruppo Airbus, ed è a capo da cinque anni delle divisioni Air Power and Military Air Systems di Airbus Defence and Space, con base in Spagna.



"Sono onorato di entrare a far parte di MBDA in un momento in cui il Gruppo si trova al centro della difesa dell'Europa e dei suoi alleati", ha dichiarato Dumont. "Eric mi consegna un Gruppo che ha attuato una profonda trasformazione ed è sempre più forte e pronto ad affrontare le sfide future. Stiamo affrontando sfide senza precedenti e sono certo che insieme, grazie al know-how unico, alle competenze e allo spirito di innovazione che caratterizzano MBDA, riusciremo a portare avanti con successo questo percorso".



Sotto la guida di Béranger, MBDA ha attraversato sette anni di trasformazione ed espansione, passando da un'azienda da circa 3 miliardi di euro con 12.000 dipendenti e un portafoglio ordini di 18 miliardi di euro, a un gruppo da quasi 6 miliardi di euro con 22.000 dipendenti e un portafoglio ordini di 44 miliardi, in continua crescita. "Quando sono entrato a far parte dell'azienda nel 2019, nessuno di noi avrebbe potuto immaginare quello che ci attendeva", ha commentato Béranger. "Abbiamo affrontato ogni sfida a testa alta e oggi MBDA è più che mai fondamentale per la pace e la sicurezza globali. Sono certo che Jean-Brice porterà avanti la trasformazione di MBDA, basandosi sul modello unico che questa azienda rappresenta, per soddisfare le esigenze future".



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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