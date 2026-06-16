SACE premiata da TXF come migliore Export Credit Agency dell’anno

Il riconoscimento premia l’eccellenza, l’innovazione e la capacità di fare squadra di SACE nel mercato europeo e globale dell’export finance, confermandone il ruolo quanto mai centrale di partner di riferimento non solo per le imprese esportatrici italiane, ma anche per le loro controparti estere, anche alla luce del nuovo Piano Strategico SACE50.

(Teleborsa) -, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal MEF, è statada TXF, il player internazionale specializzato in servizi dedicati al mondo dell’export credit, nell’ambito deiIl riconoscimento è stato annunciato in occasione di, appuntamento di riferimento per la comunità internazionale dell’export finance, che ha riunito per tre giornie rappresentanti da più di 60 Paesi.Alla base degli Industry Choice Awards c'è un sondaggio che coinvolge centinaia di esportatori, acquirenti e operatori internazionali del settore export credit, che esprimono le loro valutazioni su una serie di fattori (competenza di mercato, capacità di supportare efficacemente i clienti e propensione all’innovazione).La giuria ha premiato anchecoordinate da SACE al fianco di aziende esportatrici italiane: l’operazioneper la realizzazione di un impianto siderurgico totalmente green (Europe Deal of the Year); l’operazioneper lo sviluppo di un progetto energetico (Africa Deal of the Year); l’operazioneper la struzione di una nuova nave da crociera (Transport Deal of the Year).