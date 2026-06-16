Trump: lo Stretto di Hormuz rimarrà senza pedaggio anche dopo i colloqui

Le ultime dichiarazioni

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che lo Stretto di Hormuz rimarrà senza pedaggio anche dopo i colloqui di 60 giorni, pur ammettendo che i colloqui con l'Iran potrebbero protrarsi oltre i 60 giorni o concludersi prima. Le ultime dichiarazioni sul tema sono arrivate al vertice G7 in corso a Evian-les-Bains, una località termale francese, dove l'accordo preliminare per porre fine alla guerra in Medio Oriente è senza dubbio il tema principale.



Trump ha aggiunto che pubblicherà presto il testo del memorandum d'intesa con l'Iran e che potrebbe leggerlo ad alta voce in una conferenza stampa. Ha inoltre dichiarato di non avere fretta di sequestrare l'uranio arricchito iraniano, ma che gli Stati Uniti alla fine lo faranno e lo distruggeranno.



Interrogato sulla possibilità di sottoporre l'accordo al Congresso, ha risposto: "Non ci avevo mai pensato, ma lo farei. Non mi dispiacerebbe", criticando al contempo i Democratici. "Lo sottoporrò al Congresso, l'idea mi piace". I Repubblicani a Capitol Hill hanno affermato di volere maggiori informazioni da Trump sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, e alcuni hanno espresso scetticismo sulla sua effettiva capacità di dissuadere l'Iran dal perseguire il programma nucleare.



A una domanda se avrebbe reintrodotto le sanzioni allentate per contribuire a ridurre i prezzi del petrolio, Trump ha risposto che le restrizioni potranno essere ripristinate non appena aumenterà il flusso di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz. "Presto potremo farlo perché ora il petrolio scorre - ha dichiarato a margine di un incontro bilaterale con Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti - Saremo in grado di farlo a breve".

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