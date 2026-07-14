Trump ripristina il blocco contro l'Iran e chiede una tassa del 20% su tutte le merci

Vuol essere "guardiano" dello Stretto di Hormuz

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ripristinato il blocco navale contro le navi iraniane che transitano nello Stretto di Hormuz e ha richiesto una tassa del 20% per tutte le altre merci trasportate attraverso lo stretto, affermando che gli USA sarebbero diventati i "guardiani" dello stretto.



Le forze militari statunitensi riprenderanno il blocco del traffico da e verso i porti e le zone costiere iraniane a partire da martedì alle 16:00 ora di New York, ha dichiarato lo U.S. Central Command (CENTCOM). Lo stesso CENTCOM ha affermato successivamente di aver completato l'ultimo di una serie di attacchi all'Iran, in una missione volta a indebolire "la capacità dell'Iran di attaccare il traffico marittimo commerciale". Parlando con i giornalisti nello Studio ovale, Trump ha promesso che gli Stati Uniti continueranno gli attacchi mirati alle capacità dell'Iran "per tutto ciò che riguarda lo stretto".



Il presidente aveva precedentemente scritto sui social media che lo stretto "rimarrà aperto, con o senza l'Iran", sottolineando che gli Stati Uniti "per una questione di equità, saranno rimborsati, con una percentuale del 20% su tutto il carico trasportato". La Casa Bianca non ha fornito altri dettagli sulla proposta di Trump relativa alle tariffe, compreso il modo in cui sarebbero state gestite o se fossero state comunicate agli alleati degli Stati Uniti nel Golfo.



Sempre nella giornata di ieri, è emerso che Trump ha inviato al Congresso una notifica formale della ripresa delle ostilità contro l'Iran il 7 luglio, una lettera che la sua amministrazione interpreta come l'apertura di una nuova finestra di 60 giorni per l'impiego militare nella regione senza l'approvazione del Congresso. "Ho ordinato questa azione militare in conformità con la mia responsabilità di proteggere gli americani e gli interessi di sicurezza nazionale e politica estera degli Stati Uniti", ha scritto Trump nella lettera, datata 10 luglio e visionata da Reuters. La Costituzione degli Stati Uniti stabilisce che solo il Congresso, e non il presidente, ha il potere di dichiarare guerra. Tuttavia, i presidenti statunitensi hanno a lungo rivendicato il diritto di ordinare interventi militari di breve durata senza l'approvazione del Congresso per preservare la sicurezza nazionale.

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