Hormuz, Trump ci ripensa: niente pedaggio del 20%

(Teleborsa) - Gli attacchi contro l'Iran "continueranno finché non dirò basta". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox, sottolineando che "prima o poi" gli Stati Uniti colpiranno gli obiettivi del settore energetico. "L'energia la lascerò per ultima. La prossima settimana colpiremo le centrali elettriche e i ponti", ha aggiunto.



Trump che intanto fa marcia indietro sul pedaggio del 20% ad Hormuz, mentre non accenna a diminuire la tensione con l'Iran e la via d'uscita dal conflitto appare sempre più incerta. Sia Washington che Teheran, infatti, cercano di affermare il controllo sullo stretto, passaggio cruciale per le spedizioni di petrolio e gas, e i raid di martedì hanno segnato un ritorno agli intensi bombardamenti che avevano caratterizzato l'inizio della guerra più di quattro mesi fa.



Così, dopo aver minacciato una tassa su tutti i beni in transito per Hormuz, il presidente americano a distanza di poche ore fa l'ennesimo dietrofront. La proposta, d'altra parte, era in contrasto con quanto dichiarato pubblicamente per mesi dai suoi più alti funzionari, il vice presidente Jd Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. E cioè che l'amministrazione americana era contraria a qualsiasi tariffa o pedaggio in acque internazionali perché illegale. "Sulla base di colloqui estremamente produttivi con i leader del Medio Oriente, ho deciso di sostituire la tassa di rimborso del 20% agli Stati Uniti con accordi commerciali e di investimento che i vari Stati del Golfo stipuleranno con gli Stati Uniti stessi", ha annunciato su Truth, sottolineando che gli investimenti "saranno ingenti ma, al contempo, straordinariamente vantaggiosi per loro e per il loro futuro".

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